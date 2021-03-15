١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84264611
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مشارکة طلاب من 51 دولة في مهرجان الحركة الدولي

مشارکة طلاب من 51 دولة في مهرجان الحركة الدولي

طهران/15 أذار/مارس/ارنا- أعلن مساعد الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا "غلامرضا غفاري" عن مشاركة طلاب من 51 دولة في مهرجان الحركة الدولي.

وبحسب مراسل ارنا أضاف غفاري اليوم الاثنين، في الحفل الختامي لمهرجان الحركة الدولية الذي أقيم اليوم في جامعة العلوم والتكنولوجيا بطهران: في السنوات السبع الماضية، شهدنا نموًا بنسبة 30٪ في الجمعيات العلمية في ايران.

ووفقًا لارنا، يعد مهرجان الحركة الدولي حدثًا للتنافس وتقديم وعرض أفضل الإنجازات العلمية للطلاب.

ويقام هذا المهرجان سنويًا برعاية الإدارة العامة للثقافة بوزارة العلوم، وكذلك بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وبدعم ومشاركة مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 

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