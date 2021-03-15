١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84264657
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روحاني يثمن الخطوات المتخذة لتوفير وانتاج لقاح كورونا في ظروف البلاد الشاقة

روحاني يثمن الخطوات المتخذة لتوفير وانتاج لقاح كورونا في ظروف البلاد الشاقة

طهران/ 15 اذار/ مارس/ ارنا - أشاد الرئيس حسن روحاني بالإجراءات المتخذة لإعداد وتوريد لقاح كورونا في ظروف صعبة، مؤكدا ضرورة شفافية وزارة الصحة في مجال التطعيم على أساس الأولويات الواردة في الوثيقة الوطنية.

وبعد تلقيه تقريرا من الجهات المعنية حول الإجراءات المتخذة لتوفير لقاحات آمنة من روسيا والصين والهند، ثمن الرئيس روحاني، الجهود المبذولة ، كما شكر وزاراتي الصحة والخارجية، ولا سيما السفراء في هذه الدول، وكذلك البنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتوفير لقاح أجنبي آمن.

وبالإشارة إلى الإجراءات المتخذة في مجال تحضير وتوريد لقاح كورونا الأجنبي من قبل وزارة الصحة وجميع الجهات المتعاونة في هذا المجال ، أكد روحاني باننا تمكنا من البحث والإنتاج في الظروف الصعبة و الحرب الاقتصادية للعدو، وإنه لشرف وفخر للشعب الإيراني أن يكون لديه لقاح محلي ناجح وتوفير اللقاح الأجنبي الذي تحتاجه البلاد.

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