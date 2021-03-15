تدشين المرحلة الأولى من الإنتاج الواسع للقاح “كوو إيران بركت”

وأضاف محمد مخبر اليوم الاثنين في حفل افتتاح المرحلتين 2 و 3 من الدراسات السريرية للقاح "كوو إيران بركت": في المرحلة الأولى من الإنتاج الواسع لهذا اللقاح، والذي افتتح اليوم، سيتم توفير الطاقة الإنتاجية لثلاثة ملايين جرعة شهريا .

وفيما يتعلق بالإنتاج الضخم والصناعي للقاح، أوضح مخبر بانه تم توفير الإنتاج الضخم للقاح كوو إيران بركت، و اعتبارا من اليوم سنبدأ الإنتاج الواسع للقاح بعدما تحقق الاطمئنان الكامل من هذا اللقاح.

وصرح مخبر، إن المرحلة الثانية من إنتاج اللقاح بطاقة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون جرعة شهريا، سيتم الانتهاء منها قبل شهر يونيو من هذا العام 2021.

وأشار إلى انه في نهاية الربيع المقبل، سيتوفر اللجنة طاقة إنتاجية تتراوح بين 15 إلى 20 مليون جرعة شهريا، وهو حدث كبير، معربا عن أمله أن يتم تشكيل هذا العمل بسرعة وجودة عاليتين.

وبدأت المرحلة الثانية والثالثة من الدراسات السريرية لأول لقاح إيراني لفيروس كورونا والذي يتم إنتاجه من قبل لجنة أمر الإمام الخميني المسمى "كوو إيران بركت" اليوم الاثنين على متطوعين اثنين.

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