١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84264736
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الصحة الايرانية: تسجيل 100 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 100 وفاة جديدة بكورونا

طهران/15 أذار/مارس / ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل61330 اصابة و 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت لاري في تصريحها اليومي اليوم الاثنين انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7980 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 754 الفا و 933 شخصا من ضمنهم 3839 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 499 الفا و 301 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 100 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 330 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 781 الفا و 311 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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