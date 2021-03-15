تجارة إيران مع دول منظمة شنغهاي تجاوزت 23 مليار دولار

و أضاف روح اله لطيفي، إن حجم التجارة الخارجية الإيرانية مع دول منظمة شنغهاي للتعاون بلغ 41 مليونا و 747 ألفا و 999 طنا من البضائع بقيمة 23 مليارا و 165 مليونا و 95 ألفا و 671 دولارا.

وتابع قائلا، ان إيران لديها تجارة عبر الحدود مع 11 عضوا رئيسيا ومراقبا في منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان ومنغوليا وباكستان والهند وأفغانستان وبيلاروسيا، ومن بين هذه الدول فان الصين لديها أكبر حجم تجارة مع إيران بلغ 15 مليارا و 518 مليونا وثمانية آلاف و 492 دولارا.

وأشار لطيفي إلى أن حجم الصادرات الإيرانية لدول شنغهاي، بلغ 33 مليونا و339 ألفا و 172 طنا من البضائع بقيمة 11 مليارا و173 مليونا و 650 ألفا و389 دولارا، والحجم الأكبر من كمية صادرات إيران كانت للصين بـ 6 مليارات و724 مليونا و101 الفا و983 دولارا، وأقل الصادرات كانت إلى منغوليا والتي بلغت 412 الفا و809 دولار.

وأضاف أن إيران استوردت ما مجموعه ثمانية ملايين و 408 ألف و 827 طن من البضائع من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي خلال 11 شهرا، بلغت قيمتها 11 مليارا و 991 مليونا و 445 ألفا و 282 دولارا.

وقال أن أعلى واردات إيران كانت من الصين وبلغت ثمانية مليارات و 793 مليونا 906 آلاف و 505 دولارات، وأقل الواردات كانت من منغوليا بمليوني و 448 ألف دولار.

وبخصوص نوع البضائع التجارية، قال لطيفي، أن سلة صادرات إيران إلى دول شنغهاي متنوعة للغاية، بما في ذلك الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه والمنسوجات والآلات الصناعية والزراعية والأجهزة المنزلية والبساط والمنتجات البتروكيماوية والفستق والمكسرات ، اما المنتجات المستوردة غالبا ما تكون مواد خام صناعية وأجزاء ماكينات ولحوم وأدوية ومنتجات كيميائية ومعدات طبية وقطع غيار وقطع غيار سيارات ومجموعة متنوعة من الأقمشة والمنتجات.

وأكد لطيفي، أن إيران كانت من أوائل الدول بعد منغوليا التي انضمت إلى المنظمة بصفة مراقب وقدمت طلب العضوية الرسمي منذ 12 عاما ، لكن هذه العضوية لم تحسم بعد.

وبلغ سجل التجارة الإيرانية في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الايراني الجاري، 134 مليون طن من البضائع بقيمة 65 مليارا و 500 مليون دولار ، وحصة الصادرات 103 ملايين و 90 ألف طن بقيمة 31 مليارا و 198 مليون دولار، وحصة الواردات 30 مليونا و 818 الف طن من البضائع بقيمة 34 مليارا و 321 مليون دولار.

انتهى ** 2344