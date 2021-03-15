اللواء سلامي يرعى تدشين مدينة صاروخية جديدة لبحرية الحرس الثوري 

وحضر هذه المراسم ايضا قائد بحرية الحرس الثوري "الادميرال علي رضا تنكسيري" وجمع غفير من كبار القادة العسكريين في البلاد.

وتضم المدينة الصاروخية الجديدة لبحرية الحرس الثوري، مجموعة كبيرة من المنظومات والصواريخ من طراز كروز وصواريخ باليستية بمديات عديدة.

الى جانب ذلك، جرت اليوم ايضا مراسم تدشين المنظومات والمعدات الصاروخية بمختلف الميزات العملانية تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري؛ منها منظومات ذات الاطلاق بدقة من الاعماق والقاء الالغام بمديات مختلفة والاطلاق وفق زاوية 360 درجة والاطلاق اثناء الحركة والتصدي للحرب الالكترونية ورفع مستوى المديات والقدرات التدميرية.

كما تمت ازاحة الستار عن منظومات صاروخية قادرة على تغيير الهدف بعد الاطلاق.

يذكر ان جميع هذه المعدات والاجهزة المتطورة صنعت على ايدي الخبراء والمختصين بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة والشركات المعرفية ومراكز الابحاث التابعة لحرس الثورة الاسلامية ومؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي لدى بحرية الحرس الثوري.

انتهى ** ح ع