الأميرال تنكسيري: القوة البحرية للحرس الثوري مستمرة في تطوير قدراتها القتالية

وفي مراسم ضم معدات صاروخية الى القوة البحرية للحرس الثوري، اليوم (الإثنين)، حضرها القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي وجمع من قادة القوات المسلحة، أضاف الأميرال تنكسيري، "اليوم، تم تشغيل جزء من قدراتنا الصاروخية التي تتمتع بمواصفات وميزات متفوقة في مجال القتال والتي تم تصميمها وإنتاجها بواسطة خبراء ومتخصصين ايرانيين، في قسم العمليات والوحدة القتالية لبحرية الحرس الثوري".

وفي هذه المراسم التي تمثل المرحلة الخامسة من ضم معدات صاروخية الى بحرية الحرس الثوري في العام الحالي (الإيراني- ينتهي في 20 آذار/مارس)، صرح الأميرال تنكسيري، تتمتع هذه المنظومات الجديدة بالقدرة على إطلاق النار بدقة من أعماق واماكن الدفاع السلبي، وإطلاق النار بزاوية 360 درجة في حالة الحركة، ورمي الألغام على مديات مختلفة، كما هي قادرة على مواجهة الحرب الإلكترونية، وقد تم تحسين مداها وقوتها التدميرية مقارنة بما كانت عليه بالماضي.

واردف قائد بحرية الحرس الثوري: ان ضم هذه المنظومات الصاروخية، التي قام بتصميمها وتصنيعها خبراء إيرانيون في وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ومراكز أبحاث الحرس الثوري ووحدة الاكتفاء الذاتي وشركات معرفية إيرانية، تم اليوم بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاد الامام الحسين عليه السلام ويوم الحرس الثوري.

وشدد قائد بحرية الحرس الثوري على أن عملية تطوير القدرات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري ستستمر في إطار توجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة واستراتيجية الاقتدار، مضيفا أنه "إذا ما أراد الأعداء العدوان فسنوجه لهم ضربة مهلكة".

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