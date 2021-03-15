تعاون الناس عامل مهم في إحتواء كورونا في البلاد

وفي كلمة لها اليوم (الإثنين)، في الحفل الختامي لمهرجان "الصحة والفن" الدولي في نسخته الأولى بمحافظة زنجان (شمال غربي البلاد)، أضافت لاري: "ان هذا الفيروس غير كل الحسابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل الظروف الناجمة عن الحظر الجائر المفروض من قبل الأعداء، وكانت البلاد بأمس الحاجة وأكثر من أي وقت مضى الى المعدات والأدوية وقد واجهت تحديا خطيرا حتى من أجل توفير الأقنعة اللازمة لحماية المواطنين.

وأكدت أنه في الوقت الحاضر وبعد مرور عام على وصول كورونا إلى إيران، يتم إنتاج جميع المستلزمات الصحية اللازمة بما في ذلك مجموعات التشخيص بوفرة في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أنه يتم كذلك تصدير هذه المستلزمات حاليا إلى دول أخرى.

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