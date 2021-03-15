مسؤول قضائي : اعادة 305 مدانا افغانيا الى بلادهم عبر منفذ دوغارون الحدودي

وفي تصريح لمراسم "ارنا" اليوم الثلاثاء، اوضح صديقي ان عملية استرداد هؤلاء السجناء تجري وفق الاتفاق الثنائي بين طهران وكابول والذي ينص على نقل المدانين الافغان من سجون يزد واصفهان (وسط) وسيستان بلوجستان (جنوب شرق) وطهران، والبرز (شمالي البلاد) الى بلادهم افغانستان؛ لقضاء الفترة المتبقية من عقوباتهم هناك.

واضاف، ان 13 شخصا من اجمالي المدانين الذين اعيدوا الى افغانستان اليوم، هنّ سجينات من حملة الجنسية الافغانية.

وصرح النائب العام في تايباد، ان 90 بالمئة من جرائم هؤلاء المدانين تعود الى قضايا متعلقة بالمخدرات.

انتهى ** ح ع