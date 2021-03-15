١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٠٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84265205
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منظمة الطيران المدني الإيراني تعلن قيودا على السفر إلى العراق في عطلة النوروز

منظمة الطيران المدني الإيراني تعلن قيودا على السفر إلى العراق في عطلة النوروز

طهران/15 آذار/مارس/إرنا- أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش، انه يحظر دخول الرعايا الإيرانيين الوافدين من إيران والرعايا العراقيين الوافدين من العراق، وسيتم تحديد موعد الرحلات الجوية فقط لإعادة رعايا البلدين إلى بلديهم.

وأضاف ذيبخش: ان اعلان منظمة الطيران المدني الإيراني عن القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين إيران والعراق في الفترة من 15-30 مارس الحالي، جاء بناء على قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتأكيد وزارة الصحة الإيرانية، على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة البريطانية المتحورة من كورونا.

وأشار ذيبخش إلى أنه يتعين على جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أن يكون بحوزتهم شهادة اختبار PCR سلبية لـ (COVID-19) عند ركوب الطائرة في بلد المنشأ، وهم ملزمون أيضا بإجراء اختبار PCR مرة أخرى عند الوصول الى وجهة السفر.

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