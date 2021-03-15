١٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٠٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84265257
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في لقائه السفير السوري الجديد لدى إيران؛

ولايتي ينقل رسالة قائد الثورة الإسلامية بشان الاطمئنان على صحة بشار الأسد

ولايتي ينقل رسالة قائد الثورة الإسلامية بشان الاطمئنان على صحة بشار الأسد

طهران/15 آذار/مارس/إرنا- نقل مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي خلال لقائه السفير السوري الجديد لدى طهران شفيق ديوب رسالة قائد الثورة الاسلامية بشان الاطمئنان على صحة الرئيس السوري بشار الاسد و تمنيات سماحته بالشفاء العاجل له.

وأكد علي أكبر ولايتي في لقائه اليوم (الإثنين) مع السفير السوري الجديد في طهران: "الرئيس السوري زعيم قوي وشجاع ، وقد لعب دورا قيماً ومهماً للغاية في الحفاظ على استقلال سوريا، من خلال مقاومته كل الهجمات والعداء والمؤامرات، خلال السنوات الثماني من الحرب غير المتكافئة المفروضة من قبل مجرمين دوليين وإقليميين.

وأضاف: "من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية، بشار الأسد شخصية متميزة وأحد القادة العظماء الجديرين بالثناء في بلاده وعلى مستوى المنطقة وجبهة المقاومة".

ووصف مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية سوريا بأنها ركيزة من أركان المقاومة وقال: "التعاون بين حكومتي وشعبي إيران وسوريا العظيمين متنام واستراتيجي".

كما أعلن ولايتي عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإيفاد  فريق طبي متخصص يتمتع بخبرة قيمة للغاية على المستوى العالمي لعيادة فخامة الرئيس السوري في دمشق.

يتبع..أ م د

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