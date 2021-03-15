ولايتي ينقل رسالة قائد الثورة الإسلامية بشان الاطمئنان على صحة بشار الأسد

وأكد علي أكبر ولايتي في لقائه اليوم (الإثنين) مع السفير السوري الجديد في طهران: "الرئيس السوري زعيم قوي وشجاع ، وقد لعب دورا قيماً ومهماً للغاية في الحفاظ على استقلال سوريا، من خلال مقاومته كل الهجمات والعداء والمؤامرات، خلال السنوات الثماني من الحرب غير المتكافئة المفروضة من قبل مجرمين دوليين وإقليميين.

وأضاف: "من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية، بشار الأسد شخصية متميزة وأحد القادة العظماء الجديرين بالثناء في بلاده وعلى مستوى المنطقة وجبهة المقاومة".

ووصف مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية سوريا بأنها ركيزة من أركان المقاومة وقال: "التعاون بين حكومتي وشعبي إيران وسوريا العظيمين متنام واستراتيجي".

كما أعلن ولايتي عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإيفاد فريق طبي متخصص يتمتع بخبرة قيمة للغاية على المستوى العالمي لعيادة فخامة الرئيس السوري في دمشق.

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