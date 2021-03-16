ايران تزيح الستار عن لقاح آخر لفيروس كورونا باسم "فخرا"

وافادت العلاقات العامة بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، أن الدكتور كريمي مدير مشروع لقاح "فخرا" حيا في هذه المراسم ذكرى شهداء الاسلام وخاصة العالم الايراني الدكتور الشهيد محسن فخري زاده، وقدم تقريرا عن انشطة منظمة البحوث والابداع الدفاعية في مجال مكافحة فيروس كورونا، وخاصة إنتاج لقاح فخرا، وقال: منذ بداية تفشي وباء كورونا، عملت هذه المنظمة وبالاتكاء على القوى العاملة المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة لديها ، فضلا عن وجود بنية تحتية متخصصة مناسبة، وبجهود الدكتور محسن فخري زاده (رئيس المنظمة الشهيد) وبذلت جهدا خاصا لمكافحة المرض.

وأضاف إن نقطة انطلاق هذا الجهاد الشامل، كانت ببناء مجموعات تشخيصية مختلفة لـ Covid 19 ومختبرات متنقلة متخصصة ، تم تسليم اثنتين منها إلى معهد رازي ومعهد باستور.

وتابع مدير مشروع لقاح "فخرا": بدأت عملية البحث والتطوير للقاح Covid 19 في مارس 2020 وعزل هذا الفيروس من 35 الف عينة من المرضى الإيرانيين وزراعة 30 عزلة مناسبة، وتم اختيار أول بذرة لقاح وإنتاجها من بين هذه العينات، ومن خلال إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات للتعرف على الفيروس، تم اختيار المرشح للقاح Covid 19 إلى مرحلة الإنتاج التجريبي في يونيو 2020.

واضاف: بعد إجراء الفحوصات المخبرية والحيوانية على أكثر من 650 حيوانا من أنواع مختلفة من الفئران والأرانب وخنازير غينيا والقرود، تم إثبات سلامة وفعالية اللقاح وإرسال ملف هذا اللقاح إلى إدارة الغذاء والدواء، موضحا انه في نفس الوقت بدأ تصميم وإنشاء مصنع للإنتاج الواسع لهذا اللقاح ، والذي يتم تنفيذه بسرعة ، ونأمل أن يدخل مرحلة الإنتاج في الصيف.

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