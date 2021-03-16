روحاني: لا يحق لأحد أن يتجاهل أو يشوه حقائق تاريخ البلاد

طهران/ 16 اذار/ إرنا - قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، أن الجمهورية الإسلامية ستكون من أفضل وأهم الدول في مجال انتاج لقاحات كورونا بالعالم في ربيع هذا العام، موضحا ان اللقاح المشترك مع كوبا هو أول لقاح سيصل الى مرحلة الانتاج بكميات كبيرة، ثم لقاح بركت، ومن ثم لقاح رازي وفخرا.