روحاني: لا يحق لأحد أن يتجاهل أو يشوه حقائق تاريخ البلاد

واضاف روحاني في كلمة امام الدورة الستين للجمعية العامة للبنك المركزي: أن الوضع في البلاد كان قبل عام 2018، طبيعيا رغم الضغوط ، لكننا تمكنا في نفس الوقت من اجتياز هذه الصعوبات إلى حد ما وكان الوضع في البلاد جيدا.
يتبع..
طهران/ 16 اذار/ مارس/ رنا - قال الرئيس حسن روحاني، ان ادارة البلاد في ظروف الحرب الصعبة تختلف عن الظروف العادية، مضيفا أنه تمكنا من أدارة البلاد بشكل جيد في ظروف العقوبات والحرب الاقتصادية بجهود المسؤولين ومقاومة الشعب، مؤكدا أنه لايحق لأي أحد تجاهل أو تحريف حقائق تاريخ البلاد.
واضاف روحاني في كلمة امام الدورة الستين للجمعية العامة للبنك المركزي: أن الوضع في البلاد كان قبل عام 2018، طبيعيا رغم الضغوط ، لكننا تمكنا في نفس الوقت من اجتياز هذه الصعوبات إلى حد ما وكان الوضع في البلاد جيدا.
يتبع..
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