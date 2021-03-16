١٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٢:٢١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84265899
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ظريف: التدخل الأمريكي سبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط

ظريف: التدخل الأمريكي سبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الشرق الأوسط

طهران/ 16 اذار/ مارس/ رنا - انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التدخل الدولي في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره سببا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وقال ان التدخل الأمريكي أدى إلى أعلى درجات انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقتنا .

واضاف ظريف في منتدى حوار طهران اليوم الثلاثاء، إن الأعمال التخريبية الأمريكية في منطقتنا لا تقتصر على التدخل العسكري، وان الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني، كان لها تداعيات منها مشاكل مواجهة جائحة كورونا في إيران.

وفي جانب آخر من حديثه أكد ظريف ان ايران مستعدة للحوار مع كل جيرانها ، ولاحاجة للأجانب لرسم مستقبل المنطقة ، مضيفا ان بالامكان عن طريق الحوار والدبلوماسية صناعة اقليم جديد يتمتع بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

واشار ظريف مجددا الى مبادرة إيران للحوار الاقليمي تحت عنوان مبادرة هرمز للسلام، معتبرا ان مشاكل المنطقة لها ثلاث جذور اساسية وهي التدخل الأجنبي ، وتغليب الطابع الأمني ، ومسألة ترتيب الاولويات .

من جهة ثانية اشار ظريف الى ان التدخل الامريكي لم يقتصر على المجال العسكري ، بل ان الضغوط الاقتصادية الامريكية على الشعب الإيراني في ظل انتشار وباء كورونا لم تختلف عن الحرب الاقتصادية ، مؤكدا عدم وجود اي فرق بين الرئيس الامريكي السابق والحالي في ممارسة الضغوط القصوى الفاشلة.

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