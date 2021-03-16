١٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٠١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84265935
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تحميل وتفريغ أكثر من ثلاثة ملايين طن من البضائع غير النفطية بميناء خرمشهر

تحميل وتفريغ أكثر من ثلاثة ملايين طن من البضائع غير النفطية بميناء خرمشهر

اهواز/ 16 اذار/ مارس/ رنا -قال المدير العام لميناء خرمشهر والملاحة البحرية نور الله أسعدي لقد بلغ حجم تفريغ البضائع غير النفطية وتحميلها في ميناء خرمشهر منذ بداية العام الجاري الايراني (بدأ في 20 مارس 2020) 3 ملايين و 173 ألف طن والتي زادت بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

"و اضاف أسعدي الیوم الثلاثاء ان نسبة عمليات تحميل الحاويات في ميناء خرمشهر ارتفعت الى 49بالمئة بسبب زيادة حصة إيران في سوق المواد الغذائية الكويتي وفتح خط التبريد إلى موانئ هذا البلاد.

وأعلن عن استعداده لإنشاء محطة حاويات في المیناء واستخدام المعدات الاستراتيجية للاستجابة لطلب التجار.

و يعتبر ميناء خرمشهر أهم ميناء في جنوب غرب ايران في مجال تصدير البضائع الى دول الخليج الفارسي لكونه يحتوي على 20 رصيفاً بحرياً للافراغ والتحميل بالإضافة الى قربه من دول الخليج الفارسي واتصاله بممرات ميناء “الامام الخميني” وشلمجه والعراق واستخدامه لنظام النقل المتعدد.

انتهی ** 3280

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