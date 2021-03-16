تحميل وتفريغ أكثر من ثلاثة ملايين طن من البضائع غير النفطية بميناء خرمشهر

"و اضاف أسعدي الیوم الثلاثاء ان نسبة عمليات تحميل الحاويات في ميناء خرمشهر ارتفعت الى 49بالمئة بسبب زيادة حصة إيران في سوق المواد الغذائية الكويتي وفتح خط التبريد إلى موانئ هذا البلاد.

وأعلن عن استعداده لإنشاء محطة حاويات في المیناء واستخدام المعدات الاستراتيجية للاستجابة لطلب التجار.

و يعتبر ميناء خرمشهر أهم ميناء في جنوب غرب ايران في مجال تصدير البضائع الى دول الخليج الفارسي لكونه يحتوي على 20 رصيفاً بحرياً للافراغ والتحميل بالإضافة الى قربه من دول الخليج الفارسي واتصاله بممرات ميناء “الامام الخميني” وشلمجه والعراق واستخدامه لنظام النقل المتعدد.

انتهی ** 3280