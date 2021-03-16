١٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84266036
٠ Persons

سمات

الصحة الايرانية: تسجيل 97 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 97 وفاة جديدة بكورونا

طهران/16 أذار/مارس / ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل61427 اصابة و 97 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت لاري في تصريحها اليومي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8380 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 763 الفا و 313 شخصا من ضمنهم 3848 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 506 الفا و 360 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 97 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 427 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 846 الفا و 528 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 10 =