الفيلم الايراني "المتحدث" يفوز بجائزة الكبرى لمهرجان كيوتو السينمائي

وبحسب مراسل ارنا الثقافي اليوم الثلاثاء، في ختام مهرجان كيوتو الياباني الثالث والعشرين للطلاب، الذي أقيم شخصيًا وعبر الإنترنت في الفترة من 26 فبراير إلى 15 مارس .

ومهرجان كيوتو الطلابي كأكبر مهرجان طلابي دولي في اليابان، تقام سنويًا من قبل جامعة كيوتو لاكتشاف المواهب الجديدة.

وتعرف مدينة كيوتو بأنها مدينة السينما وكذلك مدينة الطلاب في اليابان، حيث يتواجد العديد من صانعي الأفلام ويشكل الطلاب 10بالمئة من سكان المدينة.

وحصل هذا الفيلم القصير، الذي أنتجه "موجكان رايكان" و"رضا فتح اللهي بور"، على الجائزة الأولى لأفلام الطلاب في مهرجان تيرانا السينمائي، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان فالودي( Fallood) في المجر، وجائزة أفضل مونتاج و أفضل

تصوير سينمائي في مهرجان كيفاسو بإيطاليا. كما شارك في العديد من المهرجانات المرموقة، بما في ذلك مهرجان تامبيري في فنلندا، وبالنسيا في إسبانيا، وأوساكا في اليابان، ومهرجان الفجر التاسع والثلاثون.

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