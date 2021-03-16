روحاني : تلافي اخطاء الادارة الامريكية السابقة يصب في مصلحة الجميع

واضاف الرئيس روحاني في مراسم تدشين ستة مشاريع وطنية لوزارة الطاقة ، ان المهم لدينا هو ما تفعله الادارة الامريكية ، معتبرا ان تلافي اخطاء الادارة السابقة لا يصب فقط في مصلحة ايران بل يخدم امريكا والمنطقة والمنظمات الدولية.

وتابع روحاني قائلا : رغم ان العام المنصرم كان عاما صعبا على الشعب الايراني ، لكننا تمكنا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة من افتتاح مشاريع كبيرة جدا ، بحيث ان جلسة اليوم التي نفتتح فيها مشاريع مهمة هي الجلسة 58 وستتبعها جلسة اخرى الاسبوع القادم، على أن تتواصل جلسات افتتاح المشاريع حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في حزيران القادم.

وأعتبر روحاني ان استمرار افتتاح المشاريع الكبرى كان مبعث فخر واعتزاز لابناء الشعب الايراني ، وضربة قوية للاعداء الذين ارادوا تدمير اقتصاد البلاد .

واشار روحاني الى ان مشاريع اليوم تضمنت افتتاح عدة محطات لتدوير المياه الثقيلة وتصفية المياه بكلفة أكثر من 14 الف مليار تومان، مؤكدا ان الحكومة ستواصل جهودها حتى اللحظة الاخيرة لتقديم افضل الخدمات لابناء الشعب الايراني الكريم.

انتهى** 2344