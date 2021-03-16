الرئيس روحاني يثمن جهود القائمين على مشروع نقل مياه الخليج الفارسي وبحر عمان

وكتب روحاني في رسالة التقدير : لاشك ان المشاريع التنموية والاعمارية في ايران الاسلامية وبلوغ مستوى الازدهار الاقتصادي والتنمية المستديمة في البلاد، لن يتحقق لو لا جهود مواطنينا المدراء والمختصين والعمال الكادحين والمخلصين في هذا المسار.

واقيمت مطلع الاسبوع الحالي، مراسم تدشين مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي وبحر عمان الى عدد من المحافظات المركزية والشرقية، عبر الفيديو كونفرانس، برعاية رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني.

هذا المشروع الوطني الضخم يضم مراحل عديدة ويشمل 7 محافظات : هرمزكان وكرمان (جنوب) وخراسان الرضوية والجنوبية (شرق)، ويزد واصفهان (وسط) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

وتقدر كلفة المشروع الاجمالية 128 الف مليار ريال (حسب التسعيرة الرسمية في ايران الدولار الواحد يساوي 42000 ريال).

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي وبحر عمان سيوفر فرص عمل لـ 70 الف شخص من اهالي تلك المحافظات.

والجدير بالذكر ايضا، ان المشروع سيكون اقل كلفة بنسبة 20 في المائة مقارنة بالمشاريع المماثلة التي تبنتها بعض الدول المتشاطئة للخليج الفارسي ومنها سلطنة عمان والامارات.

المرحلة الاولى من هذا المشروع والذي يضم محافظات هرمزكان وكرمان ويزد، كان قد دخل حيز التنفيذ تماما برعاية رئيس الجمهورية قبل عدة شهور.

وفي المرحلة الثانية من المشروع، سيتم تنفيذ عمليات مد شبكة نقل مياه الخليج الفارسي الى محافظات كرمان وخراسان الجنوبية والرضوية، بطول الف و550 كم و18 محطة لضخ المياه.

وخلال المرحلة الثالثة، التي تشمل محافظتي يزد واصفهان، سيتم شبكة نقل المياه من الخليج الفارسي بطول 910 كم و10 محطات لضخ المياه.

والمرحلة الرابعة منه، حيث نقل المياه من بحر عمان الى محافظة سيستان وبلوجستان، تتضمن شبكة نقل المياه بطولة 820 كم و11 محطة لضخ المياه ايضا.

ويرى الخبراء ان مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي وبحر عمان الى المحافظات المركزية والشرقية بمراحله واقسامه المتعددة، يسهم بشكل كبير في تنمية صناعات الدفيئة وتطوير المجمعات الصناعية والمنجمية، اضافة الى التوفير في استهلاك الموارد المائية السطحية والجوفية لتلك المحافظات.

انتهى ** ح ع