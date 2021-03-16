مسؤول : تصدير ما قيمته 800 مليون دولار من السلع غير النفطية للمحافظة المركزية

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، توقع اقازادة نمو الصادرات غير النفطية للمحافظة المركزية وصولا الى حجم 900 مليون دولار بنهاية العام الحالي.

و وصف المؤشر الاقتصادي للمحافظة خلال العام الحالي (الموشك على نهايته)، بانه ايجابي ومطلوب رغم ظروف الحظر الراهنة؛ مبينا ان هذه الانجازات مرهونة بالتنسيق والجهود الدؤوبة لاصحاب القطاعين الخاص والعام والمنتجين والمزارعين والعمال من اهالي المحافظة المركزية.

وقال هذا المسؤول، ان اعداء ايران الاسلامية سخّروا طاقاتهم خلال العام الحالي من اجل الاخلال بالوضع الاقتصادي وشلّ البلاد، لكن الشعب الايراني استطاع ان يتجاوز هذه المحن بفضل جهود رجال الاعمال وتجار البلاد وان يكون المنتصر الرئيسي في هذه الساحة.

انتهى ** ح ع