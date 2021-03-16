١٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84266632
٠ Persons

سمات

قائد امني : ضبط نحو 10 اطنان من المخدرات في طهران

قائد امني : ضبط نحو 10 اطنان من المخدرات في طهران

طهران / 16 اذار / مارس / ارنا – اعلن قائد قوى الامن الداخلي في شرق طهران "العميد كيومرث عزيزي"، ضبط 9 الاف و887 كغ من انواع المخدرات داخل المناطق الشرقية للعاصمة، منذ بداية العام الحالي (الايراني -ينتهي في 20 اذار 2021) لحد الان. 

واضاف العميد عزيزي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، ان اجمالي المخدرات التي ضبطتها قوات شرطة مكافحة المخدرات في شرق طهران خلال العام الحالي، سجل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

واوضح، ان عمليات القبض على بائعي المفرق ومتعاطي المخدرات خلال العام الحالي سجلت ايضا 8 بالمائة زيادة، وبواقع 3 الاف و794 شخصا مقارنة بالعام المنصرم.

واعلن هذا القائد الامني، انه تم خلال العام الحالي اعتقال 70 مهربا وتفكيك 30 عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات، داخل المناطق الشرقية للعاصمة ايضا. 

انتهى ** ح ع  

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 11 =