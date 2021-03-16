قائد امني : ضبط نحو 10 اطنان من المخدرات في طهران

واضاف العميد عزيزي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، ان اجمالي المخدرات التي ضبطتها قوات شرطة مكافحة المخدرات في شرق طهران خلال العام الحالي، سجل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

واوضح، ان عمليات القبض على بائعي المفرق ومتعاطي المخدرات خلال العام الحالي سجلت ايضا 8 بالمائة زيادة، وبواقع 3 الاف و794 شخصا مقارنة بالعام المنصرم.

واعلن هذا القائد الامني، انه تم خلال العام الحالي اعتقال 70 مهربا وتفكيك 30 عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات، داخل المناطق الشرقية للعاصمة ايضا.

انتهى ** ح ع