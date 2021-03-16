ايران وسلوفينيا تبحثان بشان تطوير العلاقات البرلمانية والتجارية

واشارت غرغوريتش خلال اللقاء اليوم الثلاثاء إلى أن سلوفينيا دعمت باستمرار الاتفاق النووي، وقالت إنها ستعمل على دعم الدبلوماسية البرلمانية جهاز السياسة الخارجية في تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه أشار السفير الايراني إلى العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين ، واضاف: ان التبادل التجاري بين إيران وسلوفينيا بلغ مستوى مقبولا خلال الاعوام الأخيرة ، لكن تصعيد الحظر الأميركي ضد إيران ووضع عقبات أمامها في مجال التبادل المالي والمصرفي أدى الى انخفاض حجم العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين.

واطلع شافعي، خلال اللقاء، المسؤولة السلوفينية على الامكانيات التجارية والفنية والاقتصادية وانجازات ايران في مجالات الطب والخلايا الجذعية وتكنولوجيا النانو.

كما انتقد عدم وفاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتزاماتهما في الاتفاق النووي، موضحا مواقف طهران تجاه الاتفاق وقرار مجلس الشورى الإسلامي الأخير في هذا الصدد ، وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولية ودور ايران ومواقفها حيال منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وآسيا الوسطى.

وشدد الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى البرلمان السلوفيني، على ضرورة استخدام طاقات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القطاع الخاص من أجل الارتقاء بالحجم التجاري بين البلدين.

يذكر ان سلوفينيا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام.

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