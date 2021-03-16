ايران وكوريا الجنوبية تجريان محادثات حول توسيع التجارة الإنسانية

وافادت وكالة "يونهاب" عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيئول وطهران أجرتا "الدورة التاسعة لاجتماع مجموعة العمل لتوسيع التجارة الإنسانية بين كوريا الجنوبية وإيران" عبر الفيديو.

وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والصحة والاقتصاد والتجارة وشركات من الجانب الكوري الجنوبي، بينما حضره من الجانب الإيراني مسؤولون من إدارة الغذاء والدواء ووزارتي الصحة والخارجية.

واستعرض الجانبان حالة التجارة الإنسانية بين البلدين، وناقشا سبل توسيع نطاق السلع في التجارة الإنسانية مثل الأدوية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف.

وادعت الوكالة أنه تم تصدير أكثر من 20 من المواد الإنسانية، بما فيها لقاحات الإنفلونزا والأدوية المضادة للسرطان وأجهزة قياس نسبة السكر بالدم، إلى إيران من كوريا الجنوبية منذ الاجتماع الأول لمجموعة العمل الذي عقد في شهر أغسطس من العام الماضي، ودفعت إيران ثمن تلك المواد بأموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

يذكر ان لايران نحو 7 مليارات دولار هي عوائد بيعها النفط لكوريا الجنوبية مجمدة في بنكين بهذا البلد بسبب الحظر الاميركي وضغوط واشنطن على سئول كي لا تفرج عنها.

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