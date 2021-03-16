القنصل الايراني في السليمانية يزور حلبجة في ذكرى كارثة القصف الكيمياوي

وحضر شوشتري، خلال الزيارة على رأس وفد دبلوماسي ايراني الثلاثاء في الذكرى الثالثة والثلاثين لهذه الجريمة المروعة، مزار شهداء هذه الكارثة وقرأ سورة الفاتحة ووضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وبعد مراسم تكريم ذكرى كارثة حلبجة التقى القنصل الايراني محافظ حلبجة آزاد توفيق وتباحث معه حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

كما التقى شوشتري رئيسة جامعة حلبجة مهاباد كامل عبد الله مع عدد من المساعدين والمدراء في الجامعة.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات العلمية والاكاديمية بين جامعة حلبجة وجامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342