١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84266839
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القنصل الايراني في السليمانية يزور حلبجة في ذكرى كارثة القصف الكيمياوي

القنصل الايراني في السليمانية يزور حلبجة في ذكرى كارثة القصف الكيمياوي

بغداد - 17 اذار - مارس – ارنا- زار القنصل الايراني في السليمانية مهدي شوشتري مدينة حلبجة بكردستان العراق احياء للذكرى الـ 33 لضحايا كارثة القصف الكيميائي لها من قبل النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وحضر شوشتري، خلال الزيارة على رأس وفد دبلوماسي ايراني الثلاثاء في الذكرى الثالثة والثلاثين لهذه الجريمة المروعة، مزار شهداء هذه الكارثة وقرأ سورة الفاتحة ووضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.

وبعد مراسم تكريم ذكرى كارثة حلبجة التقى القنصل الايراني محافظ حلبجة آزاد توفيق وتباحث معه حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

كما التقى شوشتري رئيسة جامعة حلبجة مهاباد كامل عبد الله مع عدد من المساعدين والمدراء في الجامعة.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات العلمية والاكاديمية بين جامعة حلبجة وجامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** 2342

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