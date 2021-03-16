مسؤول ايراني: حجم التجارة الخارجية للبلاد بلغ اكثر من 65 مليار دولار

واشار زادبوم في تصريح له الثلاثاء خلال مراسم تكريم المصدرين النموذجيين في محافظة قزوين (شمال غرب) الى ان حجم التجارة الخارجية للبلاد بلغ العام الماضي 41 مليارا و 300 مليون دولار وقال: رغم ظروف الحظر فقد بلغ حجم التجارة الخارجية للبلاد خلال الاشهر الـ 11 الماضية اكثر من 65 مليار دولار ونامل وفق الاحصائيات المتوقعة ان يصل الى 70 مليارا حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار-مارس).

واعرب عن امله بحدوث قفزة في صادرات السلع غير النفطية في العام الايراني القادم في ظل الدعم من قبل مؤسسات الدولة ومجلس الشورى الاسلامي.

انتهى ** 2342