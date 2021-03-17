مجلس الشيوخ البرازيلي یصدر قرارا لتعزيز العلاقات مع إيران

وافاد ارنا الیوم الأربعاء ، أن هذا القرار الذي يقدم لأول مرة في مجلس الشيوخ البرازيلي ، يشير إلى مائة وثمانية عشر عاما من تاريخ العلاقات البرازيلية - الإيرانية الذي خاصة على الصيعد التجاري ليؤكد على دور مجلس الشيوخ في تعزيز العلاقات الثنائية .

و اعرب السفير الإيراني في برازيليا حسین قریبي عن شکره لأعضاء مجلس الشيوخ الذين يؤيدون هذا القرار ، وخاصة مؤيده الرئيسي ، السناتور فافارو على هذا العمل الجدير مشیرا إلى دور برلماني البلدين في تجسید إرادة الشعبين. معتبرا إقامة علاقات طويلة الأمد بين الجانبين يندرج ضمن أهداف السفارة الإيرانية البرازيل.

وقال ان تعزیز العلاقات الثنائية واستقرارها وازاله العوائق المحتمله لتعمیق العلاقات وتحسينها بجميع أبعادها في فترة ما بعد كورونا من أهم اهداف و سمات مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين".

وتصل قيمة التبادل التجاري بين إيران والبرازيل إلى مليارات الدولارات سنويًا ، وإيران هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في المنطقة.

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