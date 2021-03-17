واعظي : الواجب الاسلامي يتطلب من المسلمين مساعدة اخوانهم في اليمن

واضاف واعظي بعد اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس روحاني اليوم الاربعاء ، ان السعوديين يكيلون الاتهامات للآخرين ويتهربون من ايضاح الحقائق أمام الرأي العام الإسلامي الذي يتسائل: لماذا تستخدم الأموال المتعلقة بالمسلمين لشراء الأسلحة من امريكا والغرب وتوجه لقتل المسلمين في اليمن؟

وتابع واعظي قائلا : أن مساعداتنا هي بالحد الذي يساهم في منع وقوع المزيد من الظلم والحيلولة دون قتل المزيد من اليمنيين .

كما تطرق واعظي الى الضغوط الامريكية على إيران ، وجهود طهران للعمل على رفع الحظر الظالم عن البلاد وقال: ان الارصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية لاعلاقة لها بامريكا بأي شكل من الأشكال ، إلا أن ادارة ترامب تدخلت بشكل غير قانوني لتجميد هذه الارصدة ، ومن هنا فأن سيئول تتحمل المسؤولية بشأن الاموال الإيرانية.

انتهى** 2344