الصحة الايرانية: تسجيل 65 وفاة جديدة بكورونا

وقالت لاري في تصريحها اليومي اليوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7802 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 771 الفا و 115 شخصا من ضمنهم

3859 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليوني و 514 الفا و 61 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 65 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 492 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 912 الفا و 137 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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