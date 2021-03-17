١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٢٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84268736
٠ Persons

سمات

مدير عام "ارنا" يعزي بوفاة مراسل وكالة الانباء العمانية في طهران

مدير عام "ارنا" يعزي بوفاة مراسل وكالة الانباء العمانية في طهران

طهران / 17 اذار / مارس / ارنا – بعث المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء "محمد رضا نوروز بور" رسالة عزاء بوفاة مراسل وكالة الانباء العمانية الرسمية في طهران الفقيد "خليل فايزي". 

وافادت وكالة ارنا، ان رسالة نوروز بور بمناسبة وفاة مراسل وكالة الانباء العمانية في طهران جاءت على الشكل التالي : 

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
تلقيت ببالغ الحزن والاسى خبر وفاة المراسل الايراني لوكالة انباء سلطنة عمان الرسمية السيد "خليل فايزي".
بهذه المناسبة اعزي جميع الاعلاميين ولاسيما سعادة الأستاذ "ابراهيم بن سيف بن زهران العزري" المدير العام، رئيس تحرير وكالة الانباء العمانية.
كما اتقدم بخالص العزاء الى زملاء الفقيد لدى مكتب وكالة انباء سلطنة عمان بطهران واسرته؛ سائلا العلي القدير ان يمنّ على ذويه بالصبر والسلوان.
محمدرضا نوروزبور
المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 13 =