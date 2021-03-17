١٧‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٤٩ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84268785
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اقامة 600 دورة تخصصية بمركز الشهيد خضرائي للتدريب الجوي

اقامة 600 دورة تخصصية بمركز الشهيد خضرائي للتدريب الجوي

طهران/17 آذار/مارس/إرنا- وصف قائد مركز الشهيد خضرائي للتدريب الجوي، العميد محمد خوشنويسان، هذا المركز بأنه أحد مراكز التدريب العسكري المتميزة في البلاد، معلنا عن إقامة 600 دورة تدريبية متخصصة للطيران (FTD) بهذا المركز.

وفي تصريح له اليوم (الأربعاء)، أضاف العميد خوشنويسان، بخصوص التدريبات المتخصصة المقدمة في هذا المركز: يتعين على جميع الموظفين الفنيين وكوادر الطيران اجتياز دورة متخصصة أي FTD، والتي يتم إجراؤها في خمسة مجموعات تدريب بما في ذلك F14 و F4 و F5 وطائرات النقل، ومركز تدريب سوخوي 24 وإليوشن الذي يقع في قاعدة شهيد دوران في شيراز (مركز محافظة فارس/جنوبي البلاد) و يعمل تحت رعاية مركز الشهيد خضرائي للتدريب الجو، مشيرا الى إقامة ما يقرب من 600 دورة متخصصة في اطار هذه المجموعات التدريبية بالمركز، موضحا ان مدة هذه الدورات تتراوح من 4 من الأسابيع إلى حوالي 14 أسبوعا حسب درجة التعقيد.

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