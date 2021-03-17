اقامة 600 دورة تخصصية بمركز الشهيد خضرائي للتدريب الجوي

وفي تصريح له اليوم (الأربعاء)، أضاف العميد خوشنويسان، بخصوص التدريبات المتخصصة المقدمة في هذا المركز: يتعين على جميع الموظفين الفنيين وكوادر الطيران اجتياز دورة متخصصة أي FTD، والتي يتم إجراؤها في خمسة مجموعات تدريب بما في ذلك F14 و F4 و F5 وطائرات النقل، ومركز تدريب سوخوي 24 وإليوشن الذي يقع في قاعدة شهيد دوران في شيراز (مركز محافظة فارس/جنوبي البلاد) و يعمل تحت رعاية مركز الشهيد خضرائي للتدريب الجو، مشيرا الى إقامة ما يقرب من 600 دورة متخصصة في اطار هذه المجموعات التدريبية بالمركز، موضحا ان مدة هذه الدورات تتراوح من 4 من الأسابيع إلى حوالي 14 أسبوعا حسب درجة التعقيد.

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