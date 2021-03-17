رئيس السلطة القضائية : الحرس الثوري متألق في جميع نشاطاته الامنية والتنموية

جاء ذلك خلال تصريحات "حجة الاسلام رئيسي" اليوم الاربعاء المصادف 3 شعبان حيث ذكرى ميلاد الامام الحسين (ع)، امام جمع من القادة والموظفين المنتسبين الى حرس الثورة الاسلامية.

وهنأ رئيس جهاز القضاء بمناسبة ذكرى ميلاد ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام؛ واصفا اطلاق عنوان "يوم الحرس الثوري" على هذا اليوم، بانها مبادرة قيمة في سياق المضي على درب الامام الحسين (ع)، رمز التضحية والدفاع عن الدين الاسلامي المبين والقيم الانسانية السامية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه حجة الاسلام رئيسي بالخدمات الكبيرة التي قام بها الحرس الثوري على مدى اكثر من 40 عاما؛ وقال : انه بنظرة عابرة على المؤمرات والفتن التي تعرضت لها ايران والمنطقة طوال العقود الاربعة الماضية، سيتضح دور الحرس الثوري جليا في سياق احباط تلك المخططات.

كما نوه بالمبادرات الانسانية والاغاثية القيمة للغاية، التي انجزتها القوات المنتسبة الى حرس الثورة الاسلامية اتباعا لنهج سيد الشهداء الامام الحسين (ع)؛ بما في ذلك "مبادرة الشهيد سليماني" الاغاثية وحضور قوات الحرس الثوري والتعبئة الى جانب المواطنين خلال الكوارث الطبيعية المختلفة مثل الزلازل والسيول.

واضاف حجة الاسلام رئيسي، ان مصفى "نجمة الخليج الفارسي" هو احد النماذج البارزة للانجازات التي حققها الحرس الثوري لتصبح ايران واحدة من الدول المصدرة للبنزين بعد ان كانت مستوردة لهذا المنتج.

وحذر رئيس السلطة القضائية، من محاولات الاعداء الرامية الى التضليل على جهود وتضحيات الحرس الثوري لتقليص روح الصمود بوجه التحديات والمحن داخل البلاد؛ داعيا الجميع الى اليقظة والتواصي بالحق والصبر لصد هذه المخططات ايضا.

انتهى ** ح ع