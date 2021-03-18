١٨‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٣:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84269149
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مجلس صيانة الدستور يصادق على الموازنة العامة للبلاد

مجلس صيانة الدستور يصادق على الموازنة العامة للبلاد

طهران- 18 اذار-مارس-ارنا- اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي عن مصادقة هذا المجلس على الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار-مارس).

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: لقد تم اخيرا المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 1400 (ه.ش) بعد اجراء التعديلات المطلوبة من قبل مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

واعلن بانه تم ابلاغ مجلس الشورى الاسلامي على المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 1400 (ه.ش).

وتمنى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عاما بهيجا ومفعما بالبركة والصحة والسلامة للشعب الايراني الطيب كله.

وكان نواب مجلس الشورى الاسلامي قد وافقوا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي على التعديلات التي طلبها مجلس صيانة الدستور على الموازنة العامة.

انتهى ** 2342

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