مجلس صيانة الدستور يصادق على الموازنة العامة للبلاد

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: لقد تم اخيرا المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 1400 (ه.ش) بعد اجراء التعديلات المطلوبة من قبل مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

واعلن بانه تم ابلاغ مجلس الشورى الاسلامي على المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام 1400 (ه.ش).

وتمنى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عاما بهيجا ومفعما بالبركة والصحة والسلامة للشعب الايراني الطيب كله.

وكان نواب مجلس الشورى الاسلامي قد وافقوا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي على التعديلات التي طلبها مجلس صيانة الدستور على الموازنة العامة.

انتهى ** 2342