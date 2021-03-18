كوبا وإيران تقيِّمان قوة وسلامة لقاح سوبرانا 02

و كتبت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" : أن معهد اللقاحات الكوبي "فينلاي" ومعهد باستور الإيراني، وقعا اتفاقية في 8 يناير الماضي لإجراء تجربة سريرية للمرحلة الثالثة من العقار.

وفي هذا الصدد، وبحسب صحيفة "غرانما" الكوبية"، فإن هذه خطوة أخرى لتأكيد سلامة وقوة سوبرانا 02 ؛ لأنه لن يستخدم بأي شكل من الأشكال دون إثبات فعاليته الحقيقية.

يذكر ان عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 121مليونا و160 الفا و099 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس مليونين و680 الفا و237 ، كما بلغ عدد المتعافين 68 مليونا و699 الفا و011 شخصا ، وما زالت الولايات المتحدة والبرازيل والهند تتصدر دول العالم في عدد الاصابات والوفيات، تليها روسيا وبريطانيا وفرنسا.

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