دراسة القضايا القنصلية والقانونية بين ايران وجورجيا

وافادت السفارة الايرانية في جورجيا في تقرير لها الخميس بانه تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره ايضا مدير عام شؤون القوانين الدولية العامة ورئيس وكالة تنمية الخدمات الحكومية الجورجية البحث حول القضايا الانسانية والقنصلية والقانونية وسبل تسهيل العلاقات بين البلدين.

وجرت مناقشة قضايا الاسر التي ادى فيروس كورونا الى التباعد بين اعضائها واقامة الايرانيين في ظل ضوابط المادة 18 واتفاقية نقل السجناء والمعاضدة القضائية، حيث بحث الجانبان حول التفاهمات والاليات اللازمة للمضي بالعلاقات النامية بين البلدين الى الامام.

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