روحاني: طهران والدوحة تتطلعان الى إرساء حوار جماعي وتحقيق منطقة قوية

وفي تغريدة له اليوم الجمعة، عبر حسابه الخاص على تويتر، كتب دهقاني بوده، "قدمت اليوم إلى المسؤولين بوزارة الخارجية القطرية، رسالة الرئيس حسن روحاني الجوابية على رسالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي نقلها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وزير الخارجية القطري) إلى طهران"، مضيفا: "هدف البلدين يتمثل في إرساء الحوار الجماعي، وتحقيق منطقة قوية وآمنة على أساس التفاهم والتعاون".

وكان التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع الرئيس الإيراني، حجة الإسلام حسن روحاني بمقر الديوان الرئاسي في طهران، يوم الاثنين 15 شباط/فبراير 2021، حيث سلم رسالة خطية من أمير قطر إلى الرئيس روحاني.

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