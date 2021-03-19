١٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٢٣ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84270268
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روسيا: محادثات أستانا هي السبيل الوحيد لتسوية القضية السورية

روسيا: محادثات أستانا هي السبيل الوحيد لتسوية القضية السورية

موسكو/19 آذار/مارس/إرنا- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ان محادثات أستانا تعتبر السبيل الوحيد لتسوية القضية السورية في الوقت الراهن.

وفي تصريح للمراسلين اليوم (الجمعة)، أضافت زاخاروفا: محادثات أستانا هي الصيغة الدولية الوحيدة التي تساعد في تسوية القضية السياسية السورية وأظهرت فعاليتها فعلا.

وتابعت، إن القرارات المتخذة في اطار محادثات أستانا بمشاركة وفدين من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في هذا البلد، أعقبتها إجراءات منسقة من قبل الدول الضامنة للسلام، روسيا وإيران وتركيا، اتاحت امكانية وقف إطلاق النار ودعمه في سوريا.

وأكدت ان هذه الإجراءات أنقذت حياة آلاف السوريين ووفرت الظروف المؤاتية لدفع عملية تطبيع الأوضاع في هذا البلد.

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