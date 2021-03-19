طهران تؤكد عدم امتثال واشنطن لتوجيهات محكمة العدل الدولية

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) نقلا عن دائرة الشؤون القانونية الدولية التابعة لرئاسة الجمهورية، ان هذه الرسالة تتطرق إلى الرسائل السابقة لإيران الى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بتجاهل الولايات المتحدة الحكم المؤقت للمحكمة وعدم اتخاذها أي إجراءات أو خطوة للتعاون من أجل إزالة العقبات أمام تصدير السلع الإنسانية، والمواد الغذائية والأدوية، ومعدات الملاحة الجوية للطيران المدني، وتوفير إمكانية اجراء التحويلات المالية في هذه القطاعات للحيلولة دون تصعيد وتوسيع الخلافات مضيفة، أن الولايات المتحدة انتهكت الحكم المؤقت الصادر عن المحكمة من خلال تشديد الحظر والحؤول دون اجراء المعاملات المالية والمصرفية طوال هذه الفترة باستمرار وحتى في أعقاب انتشار جائحة موفيد-19 بالعالم.

وفي هذه الرسالة، طلبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المحكمة النظر في رسالتها بناءا على رأي المحكمة الصادر في 3 شباط/فبراير 2021، وكذلك تشكيل لجان خاصة للإشراف على تنفيذ أحكام المحكمة، بموجب المادة 11 الجديدة من النظام الداخلي للمحكمة.

وأشارت إيران في الرسالة الى ضرورة عدم تجاهل الحكم المؤقت الصادر عن المحكمة حتى صدور القرار النهائي للمحكمة والذي من المحتمل أن يستغرق عدة سنوات.

وتم تقديم هذه الرسالة ومرفقاتها من 250 صفحة إلى الأمين العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي أمس (الخميس) 18 مارس، والتي تضمنت أدلة واضحة على الانتهاكات المتكررة والمستمرة للولايات المتحدة للأمر المؤقت للمحكمة.

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