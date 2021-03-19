متحدث الخارجية الإيرانية يعزي في وفاة رئيس تنزانيا

وتوفي الرئيس التنزاني جون ماغوفولي أمس (الخميس) متأثرا بنوبة قلبية.
وتقع تنزانيا في شرق إفريقيا تحدها كينيا وأوغندا من الشمال ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الغرب وزامبيا وملاوي وموزمبيق من الجنوب.
انتهى**أ م د
طهران/19 آذار/مارس/إرنا- بعث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، برقية عزاء أعرب فيها عن تعازيه لتنزانيا شعبا وحكومة في وفاة الرئيس الراحل لهذا البلد، جون بومبي جوزيف ماغوفولي.
وتوفي الرئيس التنزاني جون ماغوفولي أمس (الخميس) متأثرا بنوبة قلبية.
وتقع تنزانيا في شرق إفريقيا تحدها كينيا وأوغندا من الشمال ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الغرب وزامبيا وملاوي وموزمبيق من الجنوب.
انتهى**أ م د
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