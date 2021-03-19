متحدث الخارجية الإيرانية يعزي في وفاة رئيس تنزانيا

طهران/ 16 اذار/ مارس/ رنا - انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التدخل الدولي في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره سببا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وقال ان التدخل الأمريكي أدى إلى أعلى درجات انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقتنا .