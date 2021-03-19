٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84270639
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خطيب زادة: إيران لم تتلق أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من اميركا

خطيب زادة: إيران لم تتلق أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من اميركا

طهران -20 اذار-مارس-ارنا- اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن إيران لم تتلق لحد الان أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الولايات المتحدة.

ونفى خطيب زادة في حوار مع وكالة "سبوتنيك" ادعاء مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وقال "حتى الآن لم تتلق إيران أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الإدارة الأمريكية الجديدة".

وبحسب سبوتنيك ، قال خطيب زادة إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تنوي إرسال أي رسالة إلى الولايات المتحدة ، بالنظر إلى أن واشنطن هي التي انسحبت من "واحدة من أطول الاتفاقيات الدولية وأكثرها تفصيلاً".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: " ان الاتفاق النووي خارطة طريق محددة ... ولهذا ليست هناك حاجة للتفاوض (مع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي) لسنا بحاجة إلى إرسال أو استقبال الرسائل".

واضاف: إن الشيء الوحيد المطلوب هو أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها والعودة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران.

يتبع ** 2342

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