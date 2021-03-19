خطيب زادة: إيران لم تتلق أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من اميركا

ونفى خطيب زادة في حوار مع وكالة "سبوتنيك" ادعاء مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وقال "حتى الآن لم تتلق إيران أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة من الإدارة الأمريكية الجديدة".

وبحسب سبوتنيك ، قال خطيب زادة إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تنوي إرسال أي رسالة إلى الولايات المتحدة ، بالنظر إلى أن واشنطن هي التي انسحبت من "واحدة من أطول الاتفاقيات الدولية وأكثرها تفصيلاً".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: " ان الاتفاق النووي خارطة طريق محددة ... ولهذا ليست هناك حاجة للتفاوض (مع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي) لسنا بحاجة إلى إرسال أو استقبال الرسائل".

واضاف: إن الشيء الوحيد المطلوب هو أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها والعودة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران.

يتبع ** 2342