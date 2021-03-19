واعظي: نحن اليوم اقرب من اي وقت مضى من تحقيق الانتصار النهائي في جبهة الحظر

وكتب واعظي في مدونة له في موقع "اينستغرام" الجمعة: نحن اليوم على أعتاب العام الجديد مفعمون بالأمل أكثر مما مضى. الفريق الاجرامي الذي كان في البيت الابيض خطط للقضاء على ايران لكنه ولّى وبقي الشعب الايراني. بطبيعة الحال هذا المصير ينتظر جميع أعداء الوطن.

واضاف: لقد اقتربنا من تحقيق النصر النهائي في جبهة الحظر أكثر من أي وقت مضى، كما نخطو في جبهة مكافحة كورونا، بسرعة باتجاه تصنيع اللقاح الايراني فضلا عن توفير اللقاح الاجنبي لابناء الشعب.

واعتبر ان ثمة أيام مشرقة تنتظر الشعب حيث تحققت جميع الانجازات بفضل الصمود والحكمة والتفهم الرفيع لابناء الشعب.

ولفت الى ان الشعب الايراني اجتاز عاماً صعباً وشاقاً حيث فرضت عليه معركة غير متكافئة في مواجهة الضغوط القصوى من قبل أعدائه ومكافحة كورونا ورغم آلامه بسبب اقسى اجراءات الحظر في التاريخ المعاصر لكنّه لم يستسلم.

واكد ان الشعب الايراني أثبت أن جميع الصعاب كالحظر وكورونا والاعداء لايستطيعون دحره بفضل تمسكه بالتضامن والوحدة.

انتهى ** 2342