إيزوايكو مستعدة لإصلاح السفينة الإيرانية المتضررة

وأعلن "حميد رضائيان أصل" لوسائل الإعلام اليوم السبت، إن سفينة حاويات "إيران – شهركرد" هي إحدى سفن الحاويات الثلاث التي تم بناؤها بأمر من شركة الشحن الإيرانية الإيرانية في مجموعة " ايزو ايكو" من قبل خبراء محليين وانضمت إلى أسطول الشركة الكبير.

وتابع قائلا، ان الهجوم على سفينة مدنية هو مثال واضح على عمل إرهابي ومدان بشدة، وفي هذا الصدد، فإن شركة إيزو ايكو، وانسجاما مع مسؤوليتها المهنية والاجتماعية ، ترى من الضروري استخدام قدراتها وخبراتها لحماية الثروات الوطنية للبلاد.

وفي إشارة إلى قوة وخبرة القوى الشابة في البلاد، قال: بالاعتماد على القدرات العلمية للشبان الإيرانيين، فإن مجموعة صناعة بناء السفن قادرة على تصميم وبناء وإصلاح أي نوع من السفن ونحن فخورون بالإعلان ان ايران مكتفية ذاتيا تماما في هذا الصدد، دون الاعتماد على الاجانب .

في أعقاب اصابة جسم متفجر بهیکل سفينة حاويات "إيران- شهركرد"، الذي وقع يوم الأربعاء 10 آذار/مارس، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، تضرر جزء من هیکل السفينة.

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