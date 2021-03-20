إيران تشارك في الاحتفال بعيد النوروز في الصين

وكتب السفير الإيراني لدى الصين محمد كشاورزادة، في تغريدة اليوم السبت: كان شعار هذا العام" نوروز رمز للسلام والصداقة والاحترام المتبادل ".

واضاف: كان لإيران حضور واسع ومؤثر في هذا الحدث الثقافي، حيث تم تقديم مائدة السينات السبعة المصحوب بالموسيقى الفلكلورية والذي لاقى استحسان الجمهور.

يذكر ان بعض مسلمي الأويغور الصينيين في مقاطعة شينجيانغ الشمالية، يحتفل بعيد النوروز كل عام.

منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي.

وتعد الصين وروسيا والهند وباكستان وقيرغيزيا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان أعضاء رئيسيين في المنظمة، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان ومنغوليا وبيلاروسيا أعضاء مراقبون.

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