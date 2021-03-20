عزف مشترك لفنانيين صينيين وإيرانيين احتفالا بالنوروز

وعزفت "تشاو جو تشون"، أول امرأة صينية باحثة عن الموسيقى الإيرانية والعازف الإيراني الشهير حميد قنبري، اغنية " نوروز"، وموسيقى هذه الأغنية تخص الطاجيك الصينيين وهم احدى الاقليات الصينية التي تحتفل بالنوروز.

وقالت السيدة تشاو، ان الموسيقى لاتعرف حدودا، ويمكن للموسيقى أن تحكي أجمل القصص البشرية.

وأضافت السيدة تشاو : أنا فخورة بتهنئة جميع الأصدقاء الإيرانيين بعيد النوروز من خلال هذا التعاون، وآمل أنه مع المزيد من التعاون مع الفنانين الإيرانيين، سيتعرف شعبي البلدين على موسيقى بعضهما البعض.

كما كتبت إذاعة الصين الدولية عن حميد قنبري أنه موسيقي إيراني مشهور تعاون كثيرا مع شجريان وعلي زاده وفنانين إيرانيين آخرين.

و سافر قنبري إلى الصين ثلاث مرات وشارك في العديد من برامج تبادل الموسيقى الصينية الإيرانية وقدم عروضا ناجحة للغاية وممتازة.

انتهى** 2344