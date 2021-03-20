قاليباف: من أولويات البرلمان في العام الجديد إزالة العقبات القانونية أمام ازدهار الإنتاج

وفي رسالة وجهها رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى الشعب الإيراني بمناسبة العام الايراني الجديد، قال: في هذا العام الذي أطلق عليه قائد الثورة الاسلامية أسم "الانتاج، الدعم، ازالة الموانع"، فإنه من واجب جميع أجهزة الدولة هو تقديم الدعم الشامل لازدهار الإنتاج في البلاد و ازالة الموانع من الانتاج.

واضاف، ان العام الماضي كان عاما صعبا على الشعب، فالصعوبات الاقتصادية جعلت الحياة شاقة للغاية بالنسبة للكثيرين، لقد فقدنا الكثير من أبناء وطننا الأعزاء في موجة مرض كورونا، وبالطبع، إلى جانب ذلك، فان ابناء الشعب هم الذين قدموا تضحيات لا مثيل لها منذ الأيام الأولى من العام الماضي، لتخفيف مصاعب هذا المرض والمشاكل الاقتصادية عن كاهل الآخرين، موضحا ان الكوادر الصحية من الممرضات والأطباء والمسعفين والمتدربين وموظفي الخدمة في المراكز الطبية وجميع أعضاء الطاقم الطبي، باتوا من الشخصيات التي لا تُنسى ونجوم ساطعة لعام 99 حيث ضحوا بأرواحهم لمنع وقوع كارثة في وسط موجة من الصعوبات ونقص المعدات.

انتهى** 2344