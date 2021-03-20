٢٠‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٣٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84271140
٠ Persons

سمات

ايران تنتقل الي التوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف الليلة

ايران تنتقل الي التوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف الليلة

طهران/21 اذار/ مارس/ ارنا - يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبارا من منتصف ليلة الاحد الاثنين (21 - 22 مارس)، حيث يتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، تزامنا مع بدء العام الايراني الجديد (العام الهجري الشمسي 1400) .

و وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري الاسلامي في عام ۲۰۰۷ فان التوقيت الصيفي يبدأ العمل به في فجر يوم 22 اذار/ مارس لينتهي العمل به والعودة الي التوقيت الشتوي في فجر يوم ۲۳ أيلول/ سبتمبر من نفس العام.

انتهي**2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 6 =