ايران تنتقل الي التوقيت الصيفي اعتبارا من يوم الاثنين

و وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشوري الاسلامي في عام ۲۰۰۷ فان التوقيت الصيفي يبدأ العمل به في فجر يوم 22 اذار/ مارس لينتهي العمل به والعودة الي التوقيت الشتوي في فجر يوم ۲۳ أيلول/ سبتمبر من نفس العام.

انتهي**2344