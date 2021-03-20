الاحتفال بيوم النوروز العالمي في جنيف

واقيم الاحتفال عبر الانترنيت بمبادرة من البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف، حيث القى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف كلمة بالمناسبة التي حضرها عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين ومدراء وموظفي المنظمات الدولية .

وشارك في الاحتفال مسؤولون من 11 دولة من بلدان النوروز، بما في ذلك أفغانستان وأذربيجان والهند والعراق وكازاخستان وقيرغيزيا وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وباكستان، بالاضافة الى المديرة العامة للمكتب الاوروبي بالأمم المتحدة في جنيف السيدة تاتيانيا ولوفايا، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات وممثل اليونسكو والأمين التنفيذي لمركز الجنوب، حيث دعا معظم المتحدثين الى التضامن العالمي لتحقيق عالم يسوده السلام والأخوة والعدالة.

واستكمالا لهذا الحفل، قدم سفراء وممثلو 12 دولة من الدول التي تحتفي بالنوروز، التهاني بهذه المناسبة وعرضوا مقاطع قصيرة تحتوي على احتفالات وتقاليد النوروز، فضلا عن المعالم الطبيعية والتاريخية لبلدانهم.

في عام 2010 ، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 مارس من كل عام يوما عالميا للنوروز ودعت الدول إلى الاحتفال بهذا اليوم بمختلف الاحتفالات والطقوس والترويج للرسالة الإنسانية للنوروز، وتم تحديد أطروحة نوروز 2009 كأحد مظاهر التراث الإنساني غير المادي المشترك.

انتهى** 2344