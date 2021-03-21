معرض إيران وكازاخستان بعدسة الكاميرا

وعرض المعرض على الإنترنت في نفس الوقت من قبل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (IRNA) ووكالة الأنباء الكازاخستانية الرسمية (كازينفورم) ويتضمن صورا التقطها مصورون من وكالتي الأنباء.

ووقعت ارنا وكازينفورم، مذكرة تفاهم حول التعاون المهني، ويعملان بالإضافة إلى تبادل الأخبار والخبرات المهنية، معا في وكالة أنباء آسيا والمحيط الهادئ (OANA).

ويتعرف الجمهور الإيراني على طقوس وطعام النوروز في كازاخستان، والملابس والأدوات الكازاخستانية التقليدية، والآثار التاريخية والقديمة لهذا البلد والطبيعة الجميلة لكازاخستان.

وتم افتتاح المعرض الافتراضي لـ IRNA و كازينفورم في وقت واحد في طهران ونورسلطان منذ يوم امس وسيكون متاحا في إيران حتى نهاية عطلة النوروز من خلال رابط الصفحة الرئيسية لـ IRNA.

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