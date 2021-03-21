وصول المعدات الاستراتيجية الهندية الى ميناء جابهار

واضاف بهروز آقايي في تصريح لارنا اليوم الأحد، إن المعدات شملت رافعتين ساحليتين بسعة 100 طن بقيمة 7.5 مليون دولار.

وقال إن استيراد هذه المعدات يتماشى مع الالتزامات التعاقدية لشركة الاستثمار الهندية البالغة 85 مليون دولار في جابهار، بحيث يلتزم الجانب الهندي بتوريد واستيراد معدات التفريغ والتحميل على أساس الالتزامات التعاقدية طويلة الأجل (BOT). ).

واوضح المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوجستان، إن هذه المعدات ستستخدم لتفريغ وتحميل البضائع في المرحلة الأولى من خطة تطوير ميناء الشهيد بهشتي، وأضاف، ان الجزء الثالث من المعدات سيدخل ميناء جابهار بعد 6 اشهر.

ووصلت رافعتان ساحليتان بوزن 140 طناً بقيمة 8.5 مليون دولار إلى ميناء الشهيد بهشتي في فبراير الماضي وتم تشغيلهما.

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