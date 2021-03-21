سفير إيران في البوسنة: طهران وسراييفو عازمتان على توسيع العلاقات

ووصف "رضا قليج خان" في مقابلة مع أقدم صحيفة في البوسنة والهرسك "اسلوبوجنيه"، القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الإقليمية والعالمية بالمهمة.

وأشار السفير الإيراني في هذه المقابلة إلى أن 20 مارس هو أول أيام الربيع وبداية العام الإيراني الجديد في التقويم العالمي، وقال ان الشعب الإيراني وبعض شعوب الدول الأخرى، تحتفل بحلول الربيع، وفي البوسنة والهرسك تقام احتفالات النوروز في "تكايا".

وفي إشارة إلى المواقف المبدئية لايران فيما يتعلق ببلدان غرب البلقان، قال السفير الإيراني، إن السياسة الخارجية لإيران قائمة على توطيد السلام والاستقرار والهدوء في غرب البلقان، خاصة البوسنة والهرسك، معلنا حماية ايران للتعايش السلمي بين جميع الأعراق والأديان في البوسنة والهرسك.

واكد قليج خان على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال ان إيران والبوسنة والهرسك لديهما قدرات عالية لتطوير العلاقات بشكل شامل وهناك إرادة سياسية لدى المسؤولين الإيرانيين والبوسنيين لتحقيق هذه القدرات.

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